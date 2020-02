OMS lamenta chegada de coronavírus à América do Sul

O diretor-executivo do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, lamentou nesta quinta-feira (27) a chegada do novo coronavírus à América do Sul, após a confirmação de um caso no Brasil, mas disse confiar no histórico do país em lidar com epidemias.

“É frustrante ver a América do Sul, outro continente, exposto a este vírus”, disse Ryan em entrevista coletiva em Genebra.

“Acho que o Brasil tem uma história bastante sólida e orgulhosa de verdadeiramente lidar com epidemias bastante graves, se olharmos para as epidemias de dengue nos últimos anos e febre amarela. E tem claramente demonstrado capacidade de resposta em larga escala, de fato o Brasil esteve na linha de frente da resposta ao zika também”, acrescentou.

O Ministério da Saúde investiga o primeiro caso positivo de coronavírus no país.

Além do Brasil, a Grécia também confirmou ontem o primeiro caso de contágio no país.

Mato Grosso do Sul

Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou sete casos suspeitos de coronavírus (Covid-19), sendo um em Ponta Porã e seis em Campo Grande.