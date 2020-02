Grécia anuncia primeiro caso de coronavírus no país

O Ministério da Saúde grego anunciou nesta quarta-feira (26) o primeiro caso de coronavírus do país. A vítima foi identificada como uma mulher de 38 anos que esteve recentemente na Itália.

O porta-voz do Ministério, Sotiris Tsiordas concedeu entrevista coletiva para informar a situação do caso. “A mulher está com boa saúde num hospital de Tessalônica, e é seguida por um grupo de médicos de alto nível”, indicou o porta-voz, adiantando que “os seus familiares ficarão em quarentena”.

Além disso, Tsiordas alertou que “todos os que viajaram para o norte de Itália devem ficar vigilantes e em caso de sintomas devem permanecer em casa e informar os serviços de saúde”.

Conforme informações do Notícias ao Minuto, o balanço provisório da epidemia do coronavírus é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infectados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Veja as dicas da OMS para se proteger do novo coronavírus.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)