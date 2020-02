Cássio explica evoluçãon o estilo de jogo com Tiago Nunes

Uma das principais mudanças do Corinthians sob direção de Tiago Nunes aconteceu na saída de bola. A equipe alvinegra passou a dar toques mais curtos, sem medo da pressão adversária, planejando construir jogadas desde a sua própria área até a oposta. Para a estratégia funcionar, Cássio teve que mudar de perfil e abraçar o jogo com os pés.

“Professor ajudou bastante nisso. No ano passado, com Leandro e João, já tinha um pouco disso com Coelho, mas agora com Tiago, Carpes e Luiz começamos outro. Vê nos números. Antes tinha dez passes no jogo, hoje tenho de 27 a 30 por jogo”, comentou o goleiro corintiano em entrevista coletiva da última sexta-feira.

Os números batem. Neste Campeonato Paulista, o camisa 12 tem média próxima a 25 passes certos por partida, contra 13,5 de 2019. Em toques curtos acertados, a média de 2020 chega a 21, contra apenas 8,3 de 2019.

“Estou confortável, o time tem dado opção para jogar, Tiago tem cobrado, tenho sido bem confiante, não tenho medo de jogar. Mas é um processo, você tem de evoluir e crescer. Tem acontecido coisas boas e temos muito a evoluir”, concluiu o goleiro.

Para jogar dessa forma, Cássio também teve que treinar dessa forma. O arqueiro explicou o que mudou em sua rotina de treinos com a nova responsabilidade de jogar com os pés.