Arthur e Danielle seguem firme em competição

A quinta-feira (13) foi movimentada para os sul-mato-grossenses na 5ª etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia. No masculino, apenas uma das três duplas que disputaram a fase de grupos conquistou uma vaga nas oitavas de final. No feminino, Danielle e Ritinha (RJ) brilharam na Praia de Pajuçara, em Maceió (AL) e passaram pelo qualifying.

As disputas do dia começaram de manhã. A representante do Estado foi Danielle, que jogou ao lado de sua nova parceira na temporada. A primeira partida terminou em 2 sets a 0 (16×21/21×18/15×10) contra Maria Clara (RJ) e Larissa (CE). A segunda partida foi contra Cris (SP) e Carolina (RJ) e terminou com o mesmo placar e as parciais de (21×16/18×21/15×13).

Amanhã elas enfrentam Taiana (CE) e Fernanda (RJ), as 10h10 (MS). Antes disso, Talita (AL)e Carol (RJ) jogam contra as cariocas Flávia e Bárbara, as 8h30 (MS). Victoria (MS) e Taina (SE) jogam contra Rosimere (AL) e Talita (CE), as 9h20 (MS). As duas últimas duplas estavam garantidas na fase de grupos de acordo com suas posições no ranking.

No masculino, pela fase de grupos, Saymon (MS) e Arthur (PR) foram os primeiros a entrar na quadra para representar o Estado. Eles venceram o primeiro set por 21×16, mas cederam o segundo set para Alisson (SC) e Fabio (CE) empatarem com 21×15. No set de desempate, 15×12 e eliminação do sul-mato-grossense.

Pouco tempo depois, Miguel (MS) e Jefferson (CE) e Arthur (MS) e Adrielson (PR) entraram na disputa ao mesmo tempo. A primeira dupla foi derrotada por 2 sets a 1 (17×21/23×21/14×16) para Léo (DF) e Luciano (ES). A segunda venceu Oscar (RJ) e Thiago (SC) por 2 a 0 (19×21/18×21).

(Texto: Danielle Mugarte)