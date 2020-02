Camionete furtada é recuperada com mais de 1300 quilos de maconha

No município de Nova Alvorada do Sul, na manhã desta quarta-feira (12), policias do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma camionete S10 com placas de Bocaiúva (MG), carregada com 1.318,00 quilos de maconha e com registro de furto na cidade de Santa Helena de Goiás (GO).

A apreensão ocorreu em virtude da Operação Hórus. Os policiais abordaram um Astra prata com placas do município de Muriaé (MG), com dois ocupantes. Na sequência abordaram a camionete S10, momento em que o condutor, de 26 anos, disse que “estava carregado” e que seguia o Astra.

O motorista e o passageiro do Astra disseram que foram contratados para repassar via rádio de comunicação, instalados nos veículos, informações sobre o policiamento na rodovia ao condutor da S10. Eles confessaram ainda, que pegaram a droga no Assentamento Itamaraty, município de Ponta Porã (MS) e levariam até a cidade de Uberaba (MG).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os três homens foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas.

(Texto: Julisandy Ferreira com assessoria)