De luto, Polícia Federal vai investigar morte de agente PRF

A PRF (Policial Rodoviário Federal) vai investigar a morte do agente Vladimir Benedito Struck, vítima de um atropelamento durante uma operação na noite da última quinta-feira (9) na rodovia MS-258, em Sidrolândia, cidade a 64 km da Capital. Ele sofreu diversas fraturas e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

A dinâmica do fato ainda está sendo investigada, mas a suspeita é que um idoso seja o condutor envolvido no acidente. Na manhã de ontem (10), policiais se reuniram e saíram de Campo Grande rumo a Sidrolândia para acompanhar o velório do companheiro de farda.

Segundo o superintendente executivo da PRF, Augusmar Vieira Melo, as apurações sobre o acidente continuam e, para isso, há o apoio das policias Civil e Federal. Ainda, segundo Augusmar, a vítima teria saído da base para atender um chamado de possível acidente na rodovia. “A dinâmica do fato ainda estamos apurando”, informou. O superintendente lamentou a perda da corporação. “Perdemos um excelente policial, por sermos uma família, perdemos um profissional que estava há 25 anos na corporação. Uma pessoa que sempre desempenhou com excelências suas funções. Por isso, a corporação presta homenagem a esse servidor”.

A PRF do Estado também emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Struck. “Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do PRF Vladimir Benedito Struck, vítima de um acidente do tipo atropelamento enquanto desempenhava suas funções em seu plantão na Unidade Operacional de Sidrolândia/MS. Struck estava na PRF há 25 anos e prestou grande contribuição no combate ao crime nas atividades operacionais e de ensino da PRF. Deixamos nossos sentimentos de solidariedade à família e amigos”, diz a nota.

O fato teve grande repercussão na mídia local e, chegou até o presidente da República. Nas redes sociais, Jair Messias Bolsonaro, publicou uma nota de pesar sobre falecimento do policial rodoviário federal. A mensagem descreve Struck como “profissional dedicado e instrutor da Academia da PRF, com 25 anos de carreira. Que Deus o tenha e guarde, junto aos seus”, concluiu a nota. Struck era casado e deixa esposa e uma filha.

Carreira

O policial rodoviário desempenhou outras funções. Havia especulações de que Struck se lançaria a candidato para a prefeitura de Sidrolândia. Nas últimas eleições, ele foi o terceiro colocado entre os candidatos a deputado estadual. Também foi chefe do Núcleo de Ética e Disciplina da PRF, além de ser fundador da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Jardim. Em 2016, o PRF chegou a ser superintende do MTE-MS (Ministério do Trabalho e Emprego em Mato Grosso do Sul).

(Texto: Dayane Medina com colaboração RC)