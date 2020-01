Boneca de Pabllo Vittar esgota em lojas dos Estados Unidos

A empresa norte-americana que comercializa os bonecos Funko lançou na última quinta-feira (9) a versão da drag queen Pabllo Vittar. O traje escolhido da boneca de Vittar é igual o seu figurino no clipe da música “Problema Seu”

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, no entanto, após o lançamento na loja online da Funko e no site Hot Topic, a boneca chegou a ficar indisponível para compra por conta da alta procura.

Nas redes sociais os fãs da cantora contaram que não conseguiam comprar as bonecas nas lojas online e em lojas especializadas em Funko nos Estados Unidos, a boneca de Pabllo estava esgotada.

Ontem (10), as bonecas já aparecem disponíveis novamente para compra, mas apenas nas lojas online. Com valores entre 12,50 a 15 dólares (R$ 55 a R$ 70), a Funko de Pabllo Vittar ainda não chegaram ao Brasil.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)