Empresa vai distribuir 50 mil passagens aéreas gratuitas

Promoção de empresa japonesa é para incentivar o turismo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio

Com planos de conhecer o Japão? Temos uma boa notícia para quem está planejando uma viagem ao país. A companhia aérea JAL (Japan Airlines) vai oferecer até 50 mil passagens aéreas gratuitas para turistas estrangeiros conhecerem outras regiões do país.

A campanha, batizada de “Win a Trip with JAL” (Ganhe uma viagem com a JAL, em português), foi lançada no final do ano passado e tem como objetivo incentivar o turismo interno durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020, que acontecerão em Tóquio.

Para participar da promoção, os turistas precisam estar registrados no programa de milhas da JAL e selecionar um dos três aeroportos indicados pela companhia – Haneda, em Tóquio, ou Itami e Kansai, em Osaka. As viagens gratuitas poderão ser realizadas entre julho e setembro. O destino será escolhido pela empresa japonesa e só será revelado três dias após a inscrição.

As inscrições começam em fevereiro e as passagens serão fornecidas por ordem de chegada. Mais informações: press.jal.co.jp

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Catraca Livre)