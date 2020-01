Bolsonaro comenta ataque dos EUA contra general iraniano

Segundo o presidente a ação irá afetar o preço do petróleo no país

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta sexta-feira (3) o primeiro comentário sobre o ataque dos EUA contra o general iraniano, Qassem Soleimani. De acordo com Bolsonaro o ocorrido afetará o preço do petróleo no mercado internacional, o que pode repercutir no Brasil.

De acordo com informações da Uol, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que tentou falar com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a possível alta de combustíveis, mas não conseguiu. “Que vai afetar, vai”, disse ele a jornalistas.

Questionado se o governo trabalha com alguma medida para conter uma possível alta dos combustíveis, o presidente afirmou: “Que vai impactar vai, mas tem que ver nosso limite aqui. Porque já tá alto o combustível, se subir complica. Agora, o que queria que vocês fizessem é mostrar pro povo duas coisas. A primeira é que eu não posso tabelar nada. Pediram para eu tabelar a carne, eu até fiz uma brincadeira, vamos tabelar a carne, a cerveja e o camarão. Já fizemos essa política no passado, não deu certo”.

Além disso, Bolsonaro também comentou ue o ICMS afeta o preço do combustível e questionou o monopólio na distribuição. “A questão do combustível, nós temos que quebrar o monopólio, a distribuição é ainda o que mais pesa no preço do combustível, depois o ICMS, que é um imposto estadual, não é meu. Vamos supor que aumente o combustível, os governadores vão vibrar, porque o ICMS é o mesmo percentual em cima de uma base maior, vão ganhar mais”, disse o presidente.

Sobre a ação autorizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aliado do governo brasileiro, Bolsonaro falou brevemente. “Tive algumas informações durante a madrugada e vou me reunir como general Heleno para me inteirar melhor sobre o que aconteceu.”

Ainda nesta sexta-feira, a embaixada norte-americana em Bagdá apelou aos seus cidadãos para que deixem o Iraque “imediatamente”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)