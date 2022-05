Alimento da fé

Vamos começar agradecendo por este dia.

Especialmente por que estamos felizes em estar aqui e novamente falarmos sobre algo edificante.

Esta semana especialmente quando tive a notícia de que o mensageiro de Deus de carne e osso que me auxilia espiritualmente para o desenvolvimento da minha fé, se recupera de uma grande provação.

Quem é ele? Muitos estão curiosos. Em breve ele lhes será apresentado em videocast e vocês partilharão da minha fonte na terra.

Este sacerdote brilha como um ponto de luz na terra. Como todos nós podemos brilhar.

Oportunamente podemos falar disso, das provações. Quantas dessas eu e você passamos todos os dias, algumas mais fáceis, outras parecem que vão nos matar.

Em qualquer uma delas dizemos, “Senhor nos ajude, Senhor faça isso, ou aquilo!” Não estaríamos nós barganhando com Deus?

Logo seu primeiro raciocínio é: Eu estou em dificuldades, preciso de ajuda.

Apressadamente te digo que, enquanto não compreendermos que é Ele a fonte de toda graça em baixo do céu. Não conseguiremos nos aproximar de Deus.

Eu chegava sempre a este sacerdote dizendo: “Padre como devo agir?”. E comecei a reparar o que ele me responde. Ele diz: ” Filha reze!” Então curiosa que sou, passei a observar as demais pessoas que chegam até ele também com problemas. A resposta dele é a mesma. “Filho reze!”, oportunamente ele diz “Reze também pelo Padre!”. rss

A um ano faço isso, rezo, rezo e rezo. Quando as dificuldades chegam eu simplesmente rezo mais. Acreditem, as dificuldades não diminuíram! Você deve estar pensando ué? O que mudou?

Eu agora consigo passar em paz por cada uma delas, com a certeza divina que tudo se resolverá da melhor forma possível. Pois, Deus é quem está conduzindo.

Ah! Queridos! Quando esta certeza vem ao coração, você experimenta a alegria verdadeira.

Sem mais delongas, no próximo sábado estaremos aqui novamente para falar de Deus, se assim ele nos permitir!

Enquanto isso reze, reze! Reze também por mim. Ah! É claro, reze pelo Padre! rss