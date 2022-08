Alimento da fé

Queridos leitores, companheiros de jornada espiritual com Deus;

Mais uma vez pedindo a inspiração do Santo Espírito Consolador, para podermos trazer aqui algo além de nós.

E hoje trago palavras suaves e inspiradas por ele, portanto isso requer a sua máxima atenção e sensibilidade.

Nunca falei para vocês da minha caminhada religiosa, penso que ela vai exemplificar bem esta fila, esse caminho a que todos nós estamos percorrendo e nos encontramos em determinada altura dela. O mais importante nisso de saber que todos nós, temos esta busca, e sabermos que ela só finda, só acaba quando fechamos nossos olhos para a Páscoa definitiva.

Não sou de uma família católica, na verdade, sou de uma origem bem distante disso, embora meus pais não fossem católicos, coisas mágicas eu via acontecer desde criança na minha casa. Nos momentos difíceis, eu via meu Pai falar com Deus. Via os sinais na providência diária de Deus, e convenhamos que eu nunca fui uma criança, criança. Algo em mim era adulto, tudo em mim era sério. Então, a medida que eu crescia, isso me acompanhava, e eu nunca deixei de ver a providência em nenhum dia da minha vida.

Eu sempre soube que era Deus e quem era Deus.

E, por que estou dizendo isso a vocês; porque como todos vocês, eu peregrinei, e ainda busco todos os dias me aproximar de Deus. Eu ainda o vejo atrás da porta em cada conquista minha, eu o vejo ao meu lado nos dias difíceis, sinto Deus nos dias em que o mundo parece não me compreender. Eu vejo Deus perto de mim nas injustiças, sinto ele comigo quando sou julgada pelas más línguas, sei que Deus conhece o meu coração. Sei que Deus estava ali quando a terra parecia se mover debaixo dos meus pés.

Vocês devem se pergunta como, como você consegue sentir a presença de Deus? Eu não escondo a resposta de vocês, meus irmãos, observem, observem e rezem.

Agora, por exemplo, esta acontecendo uma vontade de Deus na sua vida, você está vivo, respirando e pode ler este texto. Isso tudo é Graça! Graça dada por Ele, que é teu Pai e te ama!

Portando o ame, seja grato, e faça caridade!

Se não puder fazer tudo isso, faça a caridade. Assim você dará o primeiro passo na sua estrada em busca do Pai!

Vou deixar uma música, que significa muito para mim.

Nada é meu! Tudo é do Pai!

