Travellers’ Choice 2026: Sesc Bonito entra para o Top 10 dos hotéis mais bem avaliados do mundo

A premiação é baseada exclusivamente nas avaliações e experiências compartilhadas pelos próprios viajantes ao longo do último ano, refletindo a percepção real dos hóspedes sobre qualidade, atendimento, estrutura, limpeza, conforto e experiência geral oferecida pelo empreendimento.

Para o Sesc Bonito, o reconhecimento representa a consolidação de um trabalho contínuo voltado à excelência na hospitalidade, ao acolhimento dos visitantes e à valorização do destino Bonito, um dos principais polos de ecoturismo do Brasil.

Segundo a gerente da unidade, Maria Caroline Moron Urt, a conquista é resultado direto do comprometimento das equipes que atuam diariamente na operação do hotel.

“Recebemos essa notícia com muita alegria e orgulho. Este reconhecimento pertence principalmente aos nossos colaboradores, que estão na linha de frente todos os dias, acolhendo hóspedes, cuidando dos detalhes e transformando cada estadia em uma experiência positiva. É uma conquista coletiva que demonstra a força do trabalho realizado por toda a equipe.”

O reconhecimento também reforça a relevância do Hotel Sesc Bonito no cenário nacional da hotelaria e do turismo sustentável. Localizado em um dos destinos mais procurados do país, o empreendimento integra a atuação do Sesc Mato Grosso do Sul na promoção do turismo social, do lazer, da qualidade de vida e do desenvolvimento regional.

Além de oferecer hospedagem, o hotel busca proporcionar experiências alinhadas aos princípios de sustentabilidade, acessibilidade, valorização cultural e integração com a natureza, características que contribuem para fortalecer a imagem de Bonito como destino turístico de excelência.

O selo Travellers’ Choice é concedido anualmente aos empreendimentos que mantêm desempenho consistente e avaliações positivas junto aos usuários da plataforma, sendo considerado uma das mais relevantes referências de reputação no setor de turismo e hospitalidade.

Sobre o Hotel Sesc Bonito

Localizado em Bonito (MS), um dos principais destinos de ecoturismo do mundo, o Hotel Sesc Bonito oferece estrutura de hospedagem, lazer e convivência voltada para trabalhadores do comércio, seus dependentes e público em geral. A unidade integra o Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul e atua na promoção do turismo responsável, da sustentabilidade e da democratização do acesso a experiências turísticas de qualidade.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.