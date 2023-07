MS terá Plataforma de inteligência turística

Desenvolvida pela FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) em parceria com o IPF (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS) será lançada na próxima quarta-feira (26) a plataforma de inteligência turística ‘Alumia’ . O evento será realizado às 9h no Centro de Convenções do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, com a presença do coordenador de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, Fabio Montanheiro Nascimento.

Inédita no País, a plataforma com base em big data vai apresentar a evolução no tratamento de dados e na geração de informações para a gestão pública e privada e para o público em geral que precise trabalhar com informações para buscar melhorias no desenvolvimento de suas estratégias e negócios.

A plataforma permitirá o monitoramento de toda a complexidade da atividade turística sul-mato-grossense, a partir da análise de dados e ações on-line dos usuários, durante todo o processo da viagem a partir de informações de perfil e comportamento do turista, movimentação aérea, hotelaria, gastos e rastros digitais.

Durante o lançamento serão apresentados quais dados poderão ser encontrados na Alumia, quais análises poderão ser feitas, recortes geográficos e em quais canais haverá vídeos explicativos sobre a plataforma. “Tudo isso com bases científicas, dados oficiais, coletas primárias e Big Data. Queremos que todos aproveitem a ferramenta, pois a Alumia chegou para dar luz às decisões no turismo”, finaliza o diretor-presidente da FundturMS.

