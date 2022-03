Destino de MS, Corumbá sobe na pontuação de classificação turística

Subindo gradativamente, Corumbá conquistou uma excelente pontuação no Programa de Classificação Turística de Mato Grosso do Sul nos últimos anos. De 161 pontos em 2017, agora o município alcançou a marca de 241.

Segundo Elisangela Oliva, diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, “as políticas públicas implementadas na atual gestão, e com a parceria do trade turístico, permitiram que Corumbá fizesse parte do topo da classificação”.

O programa, que é realizado a cada dois anos, monitora o desenvolvimento dos municípios por meio do preenchimento da ficha do produto turístico pelas prefeituras municipais – o que possibilita o conhecimento de todos os seus atrativos e potenciais turísticos naquela determina região.

O objetivo é induzir e monitorar o desenvolvimento da atividade turística em MS, a partir do levantamento da infraestrutura turística, da gestão pública e governança, sustentabilidade e mercado.

Veja a classificação detalhada pelo sistema on-line.