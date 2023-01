Cidade de MS é finalista de premiação internacional

O município de Pedro Gomes está na final da premiação internacional Green Destinations Awards 2023, na categoria Meio Ambiente e Clima. A divulgação da premiação será no próximo dia 7 de março durante a maior feira da indústria de viagens do mundo, a ITB Berlin, na Alemanha. Pedro Gomes é uma das duas cidades que participam do Programa Del Turismo, iniciativa do Sistema Comércio MS, por meio do Senac MS, e que conta com a parceria da Fundação de Turismo do Estado. Além da cidade sul-mato-grossense, Bombinhas – de Santa Catarina – que também integra o Programa Del Turismo, está na final.

Para o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, a indicação das duas cidades brasileiras são resultado do esforço, trabalho e dedicação do grupo. “O envolvimento do poder público local, estadual, da iniciativa privada e até do próprio trade é o segredo do sucesso do projeto. É um conjunto de fatores que culminam nesse resultado. A participação ativa de todos, que mapeiam os gargalos e, mais do que isso, apontam soluções estratégicas e possíveis, tornam o projeto viável”.

O Green Destination Story Awards reconhece as mais inspiradoras e marcantes Histórias de Boas Práticas entre os destinos selecionados na competição Top 100 Stories 2022. As histórias nomeadas para os Green Destinations Story Awards estão agrupadas em 6 categorias, juntamente com dois prémios especiais:

Projeto “Mude 1 hábito” – A história de Pedro Gomes que elevou o município à final foi “Mude 1 hábito”. Ele é desenvolvido desde 2021, em uma parceria entre a secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, juntamente com a prefeitura Municipal de Pedro Gomes que, por meio de campanhas, treinamentos, oficinas, palestras e ações que envolvem toda comunidade como: pedalada ecológica, mutirões de limpeza, campanha de recolhimento de resíduos sólidos recicláveis, de pilhas e baterias, de pneus, de vidros e outras iniciativas de conscientização durante a Semana do Meio Ambiente, visam a educação ambiental, respeitando os 5 “Rs” (Repensar, Recusar, Reduzir, Reciclar e Reutilizar), Coleta seletiva.

O programa – O Del Turismo tem o objetivo de desenvolver o turismo sustentável, fortalecendo a economia local nos municípios, por meio da cooperação entre poder público, trade turístico local e sociedade civil. Os trabalhos serão focados no planejamento e na implementação de estratégias que atendam as demandas específicas de cada destino. Além dos agentes locais, estaduais, o Instituto Educacional da Economia Bávara (BBW) é parceiro do programa, e o Ministério para a Cooperação e o Desenvolvimento da República Federal da Alemanha (BMZ) e a Fundação para o Desenvolvimento Econômico e Qualificação Profissional (SEQUA) são apoiadores. Em Mato Grosso do Sul, Pedro Gomes e Corguinho participam do programa.

Votação popular – O diretor regional do Senac MS, Vitor Mello, destaca a importância da regionalização, fortalecendo o trade local, cada um com suas especificidades. “O Senac contribui ativamente na formação de profissionais para atuar em toda a cadeia e as conquistas que os municípios estão obtendo mostram a excelência e seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido”.

A premiação internacional Green Destinations Awards 2023 também possibilita que o Júri popular escolha os ganhadores.

