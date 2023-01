Governo do Estado publica calendário escolar de 2023

O ano letivo e escolar de 2023, conforme a resolução publicada nesta terça-feira (24), pelo Governo do Estado começa no no dia 13 de fevereiro, nas 348 unidades escolares Rede, localizadas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Contudo, as aulas começarão oficialmente no dia 23 de fevereiro.

A Resolução/SED n° 4.144, que aprova o Calendário Escolar do ano letivo de 2023, a ser operacionalizado nas unidades escolares da REE-MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul) em todo o Estado foi divulgada pela A SED (Secretaria de Estado de Educação) no Diário Oficial do Estado.

Para o início do ano letivo de 2023, o Governo de Mato Grosso do Sul investiu R$ 20,3 milhões em 486.012 uniformes e 192.859 kits escolares, que serão entregues para os estudantes da Rede Estadual. Todos esses materiais serão distribuídos nas escolas.

Calendário

Nestes 205 dias, estão listados 11 sábados letivos, distribuídos em 200 dias letivos, além de 4 dias para a realização de exames finais, e um dia para a realização de conselho de classe final. O recesso escolar acontecerá entre 17 e 31 julho. O término do ano escolar está previsto para o dia 22 de dezembro.

