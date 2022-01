Aumentam casos de COVID-19 nos cruzeiros estacionados na costa brasileira

Mesmo com a suspensão temporária da operação de navios de cruzeiros nos portos brasileiros – anúncio feito na segunda-feira (3) pelas próprias operadoras após recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) –, os cinco navios que estão em águas territoriais reportaram 222 casos positivos para COVID-19 a bordo das suas embarcações.

Os dados são da última atualização do monitoramento feito pela agência nacional, divulgado ontem (4). A retomada das operações dos navios de cruzeiro foi autorizada pela Portaria Interministerial 658/2021, da Casa Civil e dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Saúde e Infraestrutura. A norma dispõe sobre restrições e medidas temporárias para a entrada no país, em decorrência da pandemia.

Embarcações

O MSC Preziosa está no nível 3 do cenário epidemiológico. O navio atracou na manhã de hoje (5) no porto do Rio de Janeiro (RJ), com o registro de 25 casos de COVID-19 entre os tripulantes e oito entre os passageiros.

Já o MSC Splendida interrompeu as atividades no dia de Ano Novo após 51 tripulantes e 27 passageiros contraírem a doença. A embarcação está em área de fundeio no Porto de Santos (SP), sem passageiros a bordo, mas com 62 casos positivos. O navio encontra-se no cenário epidemiológico nível 4 – ou seja, está em quarentena.

Por sua vez, o Costa Diadema registrou 68 casos de COVID-19, sendo 56 tripulantes e 12 passageiros. A embarcação está ancorada em Salvador (BA). O Costa Fascinosa também parou as atividades, mas irá aportar amanhã (6) para o Rio, onde fará o desembarque completo dos passageiros que subiram a bordo no dia 30.

Por fim, o MSC Seaside está no nível 3 do cenário epidemiológico e deve aportar no Porto de Santos amanhã. No navio, há 65 casos de COVID-19 entre os tripulantes e 25 entre os passageiros.

