Quinta-feira Santa terá trânsito interditado no bairro Amambaí

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que haverá interdição programada durante esta Quinta-Feira Santa, (2), das 8h às 23h, na Rua Brilhante, nº 1408, entre as ruas Aporé e Iguassu, no bairro Amambaí, devido a evento religioso.

A interdição continuará nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2026.

A Agetran orienta os condutores a redobrarem a atenção e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas durante os horários das interdições.