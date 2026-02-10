Carnaval em Campo Grande terá interdições viárias entre 11 e 21 de fevereiro

Bloqueios atingem vias centrais e regiões de evento; desfiles e blocos alteram trânsito em diferentes dias e horários

O trânsito de Campo Grande passará por interdições programadas entre os dias 11 a 21 de fevereiro em razão da realização de desfiles de escolas de samba, ensaios técnicos e blocos de Carnaval em diferentes pontos da cidade. As mudanças viárias ocorrem principalmente em vias da região central, como as avenidas Calógeras, Mato Grosso e Presidente Vargas.

As primeiras alterações acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro, durante os ensaios técnicos das escolas de samba, realizados na Praça do Papa, a partir das 19h. Para esses dias, o tráfego é desviado para as avenidas Presidente Vargas, Aeroclube e Fernando de Noronha.

A partir do dia 13, começam as interdições relacionadas aos blocos de Carnaval, com bloqueios em trechos da Avenida Calógeras, Rua Dr. Temístocles, Rua General Melo e Avenida Mato Grosso. No dia 13, estão previstos os blocos Reggae, Farofolia e Só Love, com eventos entre a tarde e a meia-noite. Nos dias seguintes, outros blocos ocupam os mesmos trechos, como Cordão Valu, Ipa Lelê, Capivara Blasé, Forrozeiros MS e Bloco Eita, estendendo as alterações viárias até o dia 21.

Para os blocos realizados na região central, as principais rotas alternativas indicadas incluem a Avenida Mato Grosso (no sentido da Rua Rui Barbosa à Rua 13 de Maio), o cruzamento da Rua 14 de Julho com a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Ernesto Geisel com a Rua Antônio Maria Coelho.

Outras regiões da cidade também terão impacto no trânsito. No dia 16 de fevereiro, o Bloco Barra da Saia provoca interdições no entorno do Teatro da Orla Morena, no bairro Cabreúva, entre 15h e 22h. No mesmo dia, o Bloco Subaquera altera o tráfego na Vila Margarida, na Rua Abdalla Roder e vias próximas, a partir das 16h.

Os desfiles oficiais das escolas de samba ocorrem nos dias 16 e 17 de fevereiro, novamente na Praça do Papa, a partir das 19h, com bloqueios semelhantes aos dos ensaios técnicos. Já a apuração das notas acontece no dia 18, no Teatro de Arena do Horto Florestal, enquanto a entrega das premiações está marcada para o dia 20, no Armazém Cultural, na Esplanada Ferroviária.

