Agetran divulga interdições de trânsito entre quinta e domingo para obras e Carnaval em Campo Grande

Bloqueios ocorrem em vias centrais e bairros da Capital até o dia 21 de fevereiro

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou a programação de interdições de vias em Campo Grande entre os dias 5 e 8 de fevereiro, com bloqueios que se estendem, em alguns pontos, até o dia 21 de fevereiro. As restrições ocorrem por causa de obras, montagem de estruturas e eventos de Carnaval.

Entre os dias 5 e 10 de fevereiro, a Avenida Alfredo Scaff terá interdição parcial, no período das 8h às 17h30, para montagem de arquibancadas e estruturas do Carnaval. Já até o dia 20 de fevereiro, diversas vias terão bloqueios apenas na faixa de estacionamento para a realização de obras, incluindo a Rua Padre Julião Urquiza, Ruas Jequitaí e Baguari, Avenida Júlio de Castilho com Avenida Noroeste e a Avenida Bom Pastor.

As interdições relacionadas ao Carnaval começam na quinta-feira (5), com bloqueio da Rua 14 de Julho, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, das 12h às 23h59, para o desfile do Bloco Tropicampão. Na sexta-feira (6), haverá bloqueios na Rua General Melo, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, das 15h às 23h30, além de interdição na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1139, das 19h às 23h.

Ainda na sexta-feira, a Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, ficará interditada das 20h do dia 6 até as 15h do dia 7 de fevereiro. No sábado (7), também haverá interdição na Avenida Mascarenhas de Moraes, na alça de acesso à Avenida Ernesto Geisel, das 13h às 18h, para supressão de árvore.

No domingo (8), a Avenida Noroeste, na região da Orla Ferroviária, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, será interditada das 15h às 23h59 para atividades de Carnaval. No mesmo dia, das 17h às 22h, a Rua Sabino José da Costa terá bloqueio para a realização de ensaio técnico de escola de samba.

A Agetran orienta que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante o período das interdições, a fim de garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

