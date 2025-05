Terça-feira será de sol e calor em MS, mas pancadas isoladas não estão descartadas

Frente fria avança e pode provocar chuvas pontuais nas regiões sul e sudoeste do Estado

A terça-feira (20) será marcada por tempo firme e predomínio de sol em grande parte de Mato Grosso do Sul. O cenário de estabilidade é influenciado pela presença de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima quente e seco no estado. No entanto, a atuação de cavados em médios níveis da atmosfera, combinada com o avanço de uma frente fria, pode provocar pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões sul e sudoeste.

As temperaturas seguem com variação acentuada entre o amanhecer e a tarde. Durante a madrugada e o início da manhã, os termômetros devem registrar mínimas entre 13°C e 16°C em áreas mais ao sul, enquanto nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas podem chegar aos 25°C. Ao longo do dia, o calor se intensifica, com máximas entre 31°C e 33°C nas regiões norte, nordeste, sudoeste e no Pantanal.

Em Campo Grande, a capital, os moradores devem se preparar para um dia quente, com temperaturas variando entre 20°C e 31°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, as mínimas devem ficar entre 16°C e 20°C, com máximas que podem alcançar os 32°C.

A baixa umidade relativa do ar, que pode oscilar entre 25% e 45%, segue sendo uma preocupação, especialmente nas horas mais quentes do dia. Os ventos, vindos do quadrante leste, devem soprar com intensidade entre 30 km/h e 50 km/h, e em alguns momentos, podem ocorrer rajadas mais fortes.

Mesmo com o sol predominando, os moradores do sul e sudoeste devem ficar atentos à possibilidade de pancadas rápidas de chuva durante a tarde ou início da noite, resultado da instabilidade provocada pela frente fria em deslocamento sobre o Estado.

