Terça-feira (28) será de chuva, tempestades e queda de temperatura em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (28) indica condições de instabilidade em Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões do Estado.

Em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas, com acumulados superiores a 40 milímetros em 24 horas. A instabilidade é provocada pela atuação conjunta de uma frente fria e um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Paraguai, Bolívia e Mato Grosso do Sul.

Com a passagem da frente fria, também é esperada queda nas temperaturas, principalmente na região sul do Estado. Em cidades como Dourados e Iguatemi, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 17°C.

Na Capital, Campo Grande, a previsão é de chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 19°C e 26°C.

Outras regiões também devem registrar instabilidade. No Pantanal, como em Corumbá, as temperaturas ficam entre 21°C e 31°C, com sol e aumento de nuvens. Já no norte, em Coxim e Camapuã, há previsão de pancadas de chuva, com máximas de até 31°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, e podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

A mudança no tempo ocorre após um período de calor, com a entrada gradual de uma massa de ar mais frio no Estado.

Confira a previsão de temperaturas por regiões: