Sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades marcam essa sexta-feira

Temperaturas elevadas e ventos fortes devem marcar o dia, com destaque para a região sudoeste do MS

A sexta-feira (09) no Estado será marcada por variação e aumento de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas mais elevadas devido aos ventos de noroeste. A previsão é de sol pela manhã, mas o tempo tende a mudar à tarde, com possibilidade de chuvas e, em alguns pontos, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente na região sudoeste do estado. Essa mudança no clima ocorre devido à aproximação de uma frente fria, que se combina com o intenso transporte de calor e umidade na região.

As temperaturas mínimas para a sexta-feira variam entre 20°C e 26°C em todo o estado, com máximas entre 28°C e 35°C. Em Campo Grande, as mínimas ficam entre 22°C e 25°C, e as máximas devem atingir entre 30°C e 32°C. Os ventos atuam do quadrante norte, com intensidades entre 40-60 km/h, e poderão registrar rajadas superiores a 60 km/h, principalmente nas áreas mais afetadas pelas tempestades.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram