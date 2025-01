Vende-se a íris dos olhos: prática é perigosa?

Nesta semana, viralizaram nas redes sociais vídeos que mostram pessoas vendendo imagens da própria íris dos olhos em troca de criptomoedas. A prática, que gera questionamentos sobre privacidade e segurança digital, tem gerado debate: você venderia seus dados em troca de moedas digitais? Como funciona o pagamento por token, proposto pelas plataformas?

Após coletar a imagem da íris por um scanner, a empresa Tools for Humanity, responsável pelo WorldApp, paga em média 48 worldcoin, um criptoativo próprio (cerca de R$ 652 pela cotação atual). A ideia, segundo a empresa, é criar um banco de dados e estabelecer uma verificação se a pessoa é humana ou um robô, no entanto, pode oferecer riscos. A empresa é cofundada por Sam Altman, CEO da OpenIA, a empresa do ChatGPT.

Questionada pelo SBT News, a empresa disse que “está criando as ferramentas que as pessoas precisam para se preparar para a era da IA e ao mesmo tempo preservando a privacidade individual“. (veja posicionamento completo abaixo)

Quais são os riscos?

A empresa não detalha qual será o destino dos dados, mas que tem o objetivo de criar uma identidade global única à prova de fraudes digitais. No entanto, está passível de riscos, apontam especialistas em segurança digital.

Pedro Xavier e Wanderson Castilho, da Mannah, startup especializada em tecnologia Blockchain, alertam que, ao vender dados pessoais, como imagens da íris, pode-se abrir brechas para o roubo de identidade e o uso indevido de informações sensíveis. Além disso, a volatilidade das criptomoedas e a falta de regulamentação sobre transações desse tipo aumentam os riscos envolvidos.

“Quando você faz o reconhecimento de íris, entenda que não é só na questão de autenticação que você vai poder usar como se fosse uma senha, tem muito mais envolvido nisso, que é a sua própria saúde acima daquilo ali, é como se fosse praticamente o seu DNA”, ressalta Wanderson, que também é perito em crimes digitais.

O que é pagamento por token?

Segundo Pedro, o pagamento por token é “uma forma de recompensa virtual”.

“Você recebe um ativo digital, em vez de dinheiro tradicional e esses tokens podem ser usados em plataformas específicas, trocados em exchanges ou convertidos em real/dólar”, explica. No entanto, o risco do pagamento por token é a desvalorização do ativo.

As consequências com os dados da íris podem ser ainda piores “caso sejam vazados ou vendidos, podem expor pessoas a roubo de identidade”, ressalta Pedro.

Posicionamento da Tools for Humanity

Em nota, a empresa informou que preserva a privacidade individual, além de funcionar com todas as leis e regulamentos aplicáveis do Brasil, em relação ao tratamento de dados.

“A rede World está criando as ferramentas que as pessoas precisam para se preparar para a era da IA, ao mesmo tempo preservando a privacidade individual.

Não é incomum que ideias inovadoras e novas tecnologias levantem questões. A Fundação World acredita que é importante que os reguladores busquem informações ou esclarecimentos sobre suas preocupações. A Fundação World está em total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​que regem o processamento de dados pessoais nos mercados onde a World opera. Isso inclui, mas não se limita à Lei de Proteção de Dados Pessoais do Brasil ou LGPD (13.709/2018). Por meio do uso de tecnologia de ponta, a World define os mais altos padrões de privacidade e segurança e incorpora recursos avançados de preservação da privacidade.

A Fundação World dá alta prioridade ao envolvimento com indivíduos e organizações para responder a quaisquer perguntas que possam ter e garantir a transparência em nossas operações e continuará a colaborar ativamente e oferecer as informações necessárias para garantir a compreensão completa de sua tecnologia“.

Com informações do SBT News

