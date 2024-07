Pesquisadores do Embrapa desenvolvem gelatina obtida da pele de tambaqui

A gelatina pode substituir a convencional produzida por meio do couro bovino e suíno

Pesquisadores da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) desenvolveram gelatina produzida a partir da pele do tambaqui, espécie de peixe nativo do Brasil com grande importância econômica. Esta gelatina pode substituir a convencional produzida por meio do couro bovino e suíno.

A gelatina é classificada como produto de maior valor agregado, pois tem aplicações alimentícias e farmacêuticas que podem ser usadas em filmes, microcápsulas para medicamentos e espessantes, além de ajudar na redução de resíduos.

Segundo os pesquisadores a pele de tambaqui apresentou rendimento de extração de aproximadamente 53%, considerado um alto nível de gelificação adequado e baixa turbidez. Além disso, a utilização dos resíduos do peixe também é uma forma de fomentar a economia na indústria do mercado, aumento de renda e redução no impacto ambiental.

