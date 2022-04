Evento “Mão na massa pra quem quer inovar” tem inscrições gratuitos ao público

O evento “Mão na massa pra quem quer inovar” da Startup do Sistema FIEMS, terá nova edição em maio e as vagas são limitadas. O evento tem como objetivo resolver problemas de forma objetiva, tratando das causas e não apenas de seus sintomas.

Como funciona o evento

As empresas participam de uma degustação da metodologia “Design Sprint”, desenvolvida no Google pelo designer Jake Knapp, nessa dinâmica um grupo de pessoas se reúne para responder questões críticas de negócios através de design, prototipagem e teste das ideias com os usuários.

Trata-se de um processo exclusivo em que ideias são mapeadas, desenhadas, estruturadas e testadas. O atendimento às empresas é individualizado.

As empresas poderão optar por continuar desenvolvendo a sprint ao adquirir o produto de forma avulsa, ou ao tornar-se parceira estratégica da Startup por meio dos planos Partner 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.

