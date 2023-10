Circuito Estadual de Robótica Sesi MS será disputado em Campo Grande

As melhores equipes de robótica de Mato Grosso do Sul vão se reunir em Campo Grande na próxima semana para uma disputa emocionante: é o Circuito Estadual de Robótica Sesi MS. Ao todo, 22 equipes representando as sete unidades da Escola Sesi no Estado participam do evento. A competição será realizada no Pátio UCDB (Av. Tamandaré, 6000) entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, com entrada franca.

O tema do torneio é “Masterpiece”, em que crianças e adolescentes são desafiados a explorar as artes, como o teatro, cinema, música e design, para criar soluções no futuro. As equipes vão usar sua criatividade para inspirar grandes ideias na ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

O torneio será disputado na modalidade FIRST LEGO League Challenge (FLL), destinada a alunos das séries finais do ensino fundamental. As equipes conquistaram vaga no estadual após disputarem os torneios interclasse em cada Escola Sesi. A programação do torneio estadual conta ainda com apresentação de equipes do ensino médio nas modalidades FIRST Tech Challenge (FTC), FIRST Robotics Competition (FRC) e F1 in Schools.

Saiba mais sobre as modalidades

FRC

Robôs de até 55 kg e mais de 1 metro de altura, com grande agilidade de movimentos na arena. São eles os personagens principais da modalidade FIRST Robotics Competition (FRC). Para construir essas máquinas impressionantes, os alunos precisam desenvolver conhecimentos em engenharia, matemática, elétrica, programação computacional, entre outras.

FTC

Os robôs da modalidade FIRST Tech Challenge (FTC) são construídos em menor escala, se comparados aos gigantes de metal da FRC, mas isso não significa que demandam menos complexidade técnica. As equipes precisam formar alianças para somar o maior número de pontos e avançar na competição.

F1 in Schools

O projeto educacional da Fórmula 1 instiga os estudantes a montarem escuderias, com três a seis integrantes. As equipes constroem um carro em miniatura, réplica dos carros oficiais de corrida, que, impulsionados por um cilindro de CO2, podem chegar a 80 km/h em uma pista de 24 metros de comprimento.

FLL

Alunos de 9 a 15 anos formam equipes de 2 a 10 integrantes para construir robôs feitos de peças de LEGO, que devem cumprir uma série de atividades e somar o máximo de pontos em rounds de 2 minutos e meio. O time ainda é responsável por idealizar e criar um projeto de inovação, que é uma solução para um problema real dentro da temática da temporada.

