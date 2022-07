Alan Carlos Taveira, de 42 anos, morreu na tarde de ontem (10), após perder a direção e capotar uma caminhonete, na MS-134, na cidade de Nova Andradina, localizada a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações do Jornal da Nova, o corpo foi encontrado a 66 metros do veículo.

De acordo relatado pelo site, a vítima conduzia uma caminhonete GM/S-10 cor preta, com placas de Ivinhema, sentido Distrito de Nova Casa Verde, quando no km 89 perdeu o controle da direção, vindo a capotar. Com o impacto da capotagem, o corpo de Alan foi arremessado cerca de 66 metros de onde a caminhonete parou, vindo a falecer na hora.

Conforme informações preliminares, a vítima é moradora do município de Bataguassu e estava carregando ração animal na carroceria do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no local. Segundo relatos da polícia e que foram divulgados pelo jornal, há hipótese de que o pneu dianteiro do lado esquerdo tenha estourado, mas somente as investigações poderão apontar as causas do crime.

Equipes também dos Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária (PMR) foram acionados.

