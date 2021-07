Universidade oferece curso gratuito para cuidadores de idosos – Pessoas que trabalham ou já trabalharam como cuidadores de idosos podem se inscrever para o curso de extensão “Cuidador de Idosos”. Ocurso é uma atualização em gerontologia com abordagem nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais da velhice. As inscrições estão abertas até amanhã (30).

O curso será gratuito e terá certificado de 40 horas. O objetivo é priorizar a qualidade de vida do idoso, estimulando sua autonomia e independência. De acordo com a professora Camila Polisel, embora o Brasil vivencie um processo acelerado de envelhecimento populacional, a garantia de um envelhecimento saudável e ativo ainda é um desafio para a sociedade. Portanto, o curso de extensão tem o objetivo de proporcionar a popularização da ciência em gerontologia para quem atua diretamente na área e atualizar a formação dos profissionais, além de fortalecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e contribuir para o desenvolvimento de competências mínimas em saúde que atendam demandas próprias do idoso.

Por conta da pandemia, as aulas serão ministradas de forma remota. Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos e comprovar atividade atual ou anterior na função. Clique aqui para mais informações e acesso ao formulário de inscrição.

UFMS divulga conteúdo do vestibular e PASSE 2022 – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), divulgou os conteúdos programáticos para a o Processo Seletivo Vestibular (PSV-UFMS 2022) e do Programa de Avaliação Seriada (PASSE). As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de dezembro. Os conteúdos podem ser acessados pelo site ingresso.ufms.br.

De acordo com o pró-reitor Cristiano Costa Argemon Vieira está prevista também a adesão da UFMS ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ingresso em 2022, e que os cursos e a distribuição das vagas para cada processo seletivo devem ser divulgados em setembro. “O Sisu é um mecanismo bastante importante de ingresso às universidades públicas e entendemos que é necessário oferecermos para a sociedade também esta opção de ingresso aos cursos de graduação na UFMS”.

