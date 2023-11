Turnê “Titãs – Encontro do Adeus” tem venda de ingressos interrompida em Campo Grande

A turnê “Titãs – Encontro do Adeus” teve a venda de ingressos interrompida na manhã de ontem (23). Conforme o comunicado da organização, estão aguardando um posicionamento e justificativas da banda para soltar uma nota oficial.

O site online da venda de ingressos, que variam entre R$100 a R$1.340 está indisponível. Ainda conforme os produtores do evento, até a tarde de hoje, devem oficializar o cancelamento do evento.

Em turnê de despedida, Titãs está realizando shows em todo Brasil com a sua formação completa. Segundo a programação da banda, a turnê está prevista para finalizar até 23 de dezembro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.