Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul concede Ordem de Mérito Judiciário ao deputado Londres Machado

O deputado Londres Machado foi agraciado com a insígnia Ordem de Mérito Judiciário, no grau Grande Oficial, concedida pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). O evento foi realizado, às 17h desta sexta-feira (27), durante solenidade naquele Poder. A honraria foi uma indicação do desembargador Carlos Eduardo Contar e entregue pelo presidente do TJMS, desembargador Sérgio Martins.

O parlamentar expressou sua gratidão e ressaltou sua felicidade pela honra em receber a Ordem do Mérito Judiciário. Londres Machado tem presença marcante na história de Mato Grosso do Sul, tendo sido sete vezes presidente do Legislativo estadual e governador interino em duas ocasiões. Atualmente cumpre o seu 13º mandato.

Ordem do Mérito Judiciá

A Ordem do Mérito Judiciário do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, destina-se a galardoar pessoas e entidades nacionais ou estrangeiros pelos serviços que tenham se tornado dign do reconhecimento da Justiça Sul-mato-grossense.

A honraria é composta dos seguintes graus: Privativo: Grande Colar. Outorgadas: Grã-Cruz; Grande Oficial; Comendador; Oficia; e Cavaleiro.

