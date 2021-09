TJMS digitaliza 50 mil páginas de seu acervo de processos

De acordo com o relatório de digitalização coletado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso Sul, entre os dias 23 de agosto e 3 de setembro, mais de 50 mil páginas foram digitalizadas. Essas tarefas são realizadas pela Coordenadoria de Apoio Administrativo e Coordenação Digital do Fórum de Campo Grande com o objetivo de cumprir a meta estabelecida pela Presidência do TJMS de zerar o estoque remanescente de ações físicas no Estado.

O período de trabalho incluiu um grande número de documentos da Vara de Falências da capital e 127 processos do tribunal foram publicados no sistema de SAJ. Os outros dois processos movidos pela SAJ envolveram a 6ª Vara Cível de Campo Grande, e os outros dois processos vieram da repartição de Distribuição do Fórum. Somente os dois processos da 6ª Vara Cível continham 5.855 páginas digitalizadas.

Se tratando de processos volumosos, o trabalho de digitalização e liberação dos autos no sistema é realizado por etapas, como são os casos de diversos processos da Vara de Falências que estão parcialmente digitalizados e liberados. O relatório informa que para a conclusão da digitalização da 6ª Vara Cível da capital, está pendente um único processo, contendo 35 volumes, dos quais, até o momento, foram digitalizados e liberados 24 volumes.

Referente ao acervo físico das comarcas do interior do Estado, o setor de digitalização do Fórum de Campo Grande recebeu uma remessa de 132 caixas de processos vindos do interior para serem digitalizados.