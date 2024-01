Terça solidária será realizada hoje pela carreta da alegria em Três Lagoas

Hoje(16) a carreta da alegria passará por Três Lagoas a partir das 17h com a Terça Solidária. O ingresso para o passeio será uma caixa de leite e uma gelatina.

promoção é valida apenas para esta terça-feira. O embarque será em frente à Cidade do Natal, que fica na Esplanada NOB, na Avenida Rosário Congro.

A ação é re3alizado pelo erceiro ano em Três Lagoas e sempre arrecada alimentos que são doados para instituições filantrópicas da cidade com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (SEDECTT).

