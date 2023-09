Telescópio no Parque das Nações Indígenas para observar a chegada da primavera

A Casa da Ciência e da Cultura de Campo Grande e o Clube de Astronomia Carl Sagan promovem no dia 22 a observação do céu noturno com telescópio, com a temática de Astronomia Cultural. A atividade marca o início da primavera e será realizada a partir das 18h30, no Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas. A observação é gratuita e aberta ao público geral.

De acordo com a coordenadora-geral da Casa da Ciência e da Cultura de Campo Grande, Isabela Porto Cavalcante, o telescópio será montado na parte externa do Museu e as pessoas poderão participar e avistar o céu. “Neste dia, vamos visualizar detalhes da superfície da lua e dos planetas Júpiter e Saturno. Vai ser uma observação especial, pois vamos deslocar o telescópio para um local com grande visibilidade, que é o Parque das Nações Indígenas e o Museus das Culturas Dom Bosco”, explica.

O evento integra a 17ª edição da Primavera dos Museus em Mato Grosso do Sul e a UFMS participará com programações específicas, realizadas em parceria com o Sistema Estadual de Museus e a Rede de Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul. Neste ano, o tema ‘Memórias e Democracia: pessoas LGBTQIA+, indígenas e quilombolas’, ressalta a importância dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade, fundamentais à democracia.

A coordenadora destaca que a Casa da Ciência e o Clube de Astronomia têm um trabalho importante em Astronomia Cultural. “É essencial conhecermos o céu de outras culturas. A astronomia que conhecemos é de tradição europeia e se apresenta, em geral, como a única forma de descrever o céu. É de extrema importância que nós brasileiros reconheçamos que existem outras formas de entender o cosmos. A visão do céu está intrinsecamente ligada à cultura do povo, indicando como eles lidavam com a agricultura e a divindade, às vezes, até hoje”.

A 17ª Primavera dos Museus será realizado durante toda a semana e a programação conta com exposições, mesas-redondas, visitas mediadas e ações educativas. “O evento é realizado nacionalmente. Nós participamos todos os anos e ganhamos muito com essas experiências, pois abre os nossos horizontes, além de esperamos contribuir para a popularização da ciência e disseminação das culturas”, comenta Isabela.

A programação da Primavera dos Museus inicia no dia 18 e segue até dia 24 de setembro. A abertura será realizada no Museu Imagem e Som, que fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 599, às 18h, com a mesa redonda sobre a temática do ano com a participação das subsecretarias de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial para os Povos Originários e LGBTQIA+.

Leia mais: 17ª Primavera dos Museus: visita educativa temática

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.