Tamanduá é resgatado de área incendiada

Um tamanduá-mirim foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental de Jardim em área incendiada no Banhado do rio da Prata nesta quarta-feira (14). O animal não tinha ferimentos e foi solto em uma área de vegetação não afetada pelo incêndio.

Cerca de 3,7 mil hectares entre Bonito e Jardim foi atingido pelo fogo e animais morreram queimado ou sofreram ferimentos graves.

A equipe de resgate faz parte do Grupo Técnico Animal Cerrado Pantanal (GRETAP-MS), criado em abril para o resgate de animais vítimas de incêndios. O trabalho é realizado com um biólogo e uma médica veterinária do Instituto Homem Pantaneiro (IHP).