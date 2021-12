Suspeito por matar um e deixar outro tetraplégico disse estar “arrependido”

A Polícia Civil fez uma coletiva de mais de duas horas para dar detalhes sobre um homicídio que ocorreu na última sexta-feira (17), no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. De acordo com as informações divulgadas, o suspeito de ter atirado contra duas pessoas em uma conveniência se entregou no dia de hoje (22) e disse estar “arrependido do crime”. A coletiva ocorreu na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

Segundo o delegado Gustavo Bueno, o suspeito de ter atirado afirma que pretende “pagar pelo crime” cometido. Com a prisão preventiva decretada, o homem será transferido para um presídio. Além disso, ele não tinha posse da arma, o que configura porte ilegal.

Veja na reportagem de Tony Vicente, para O Estado Play:

Um dos advogados de defesa falou que seu cliente agiu no calor do momento. Ele relatou que teria ido atrás da esposa em vários bares da cidade até que a encontrou no local do crime. Um dos rapazes, ao ver ele agarrando a mulher pelo braço, empurrou a cadeira onde estava sentado e bateu na perna do suspeito.

Segundo o advogado, o homem ainda teria dito: “vai tomar as capacetadas”. O suspeito foi embora e logo depois voltou com uma arma e atirou nas vítimas.