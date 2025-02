Suspeito de roubo é preso após acidente de moto em Miranda

Homem, de 21 anos, foi preso por roubar uma bolsa e uma motocicleta Honda Titan de duas vítimas diferentes. Segundo as informações divulgadas, o criminoso utilizou um facão para ameaçar as vítimas e praticar o crime. O caso aconteceu na área central da cidade de Miranda, distante 207km de Campo Grande.

O roubo ocorreu 3h30, quando o autor, com a ameaça do facão, subtraiu uma motocicleta Honda Titan e uma bolsa feminina de duas vítimas diferentes, que estavam em um bar nas proximidades da praça Agenor Carrilho. O autor cortou a alça da bolsa de uma mulher e, simultaneamente, levou a motocicleta de um homem que a acompanhava.

O suspeito, identificado apenas como G.L.O, possui um extenso histórico criminal e havia rompido sua tornozeleira eletrônica, fato comunicado à autoridade competente. Durante as buscas, a equipe policial avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta de forma desgovernada e desrespeitando a sinalização de trânsito na Rua Isac Menezes, com a Rua Aldo Bongiovani, no bairro Jardim Carandá. O indivíduo colidiu com a calçada, e ao ser abordado, foi confirmado que ele estava com a moto roubada. O autor ainda resistiu à prisão, mas foi algemado e conduzido à Delegacia.

Na abordagem, foi encontrado com o suspeito o mesmo facão utilizado no roubo, que foi apreendido, assim como a moto, que foi devolvida à vítima.

G.L.O. responderá pelos crimes de Roubo Majorado, Resistência, conduzir a motocicleta sem habilitação e por estar visivelmente embriagado.