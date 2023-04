Suposto criminoso contra onças pintadas é preso e ministra investiga

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, emitiu uma nota que o caso das onças decepadas serão investigados, após viralisar nas redes sociais.

A prisão ocorreu no início da noite de sexta-feira (31), em uma barreira policial na BR-174, em Cáceres, a 225 km de Cuiabá. O homem foi preso por uma equipe da Polícia Civil e do Gefron (Grupo Especial de Fronteira), que havia recebido denúncias identificando o suspeito.

A imagem de um filhote de onça-pintada amarrado ao lado de duas cabeças decepadas de onças maiores provocou indignação entre internautas e movimentos de defesa dos animais. O vídeo de 11 segundos circulou nas redes sociais no dia 25 de março e, embora haja suspeita de que a gravação tenha sido realizada no município de Acorizal (MT), não há confirmação a respeito da origem do conteúdo.

Dias depois de intensa mobilização na Internet e da cobrança de parlamentares, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva encaminhou ofício ao Ministério da Justiça solicitando apuração criminal do caso. No documento, ela pede realização de perícia a fim de identificar a autoria do crime, que ainda não foi registrado em nenhuma delegacia. Segundo nota, o Ibama também está investigando o caso.

