Supermercados, órgãos públicos e bancos: saiba o que abre e fecha nos últimos dias de 2021

Quem quiser sair de casa para resolver pendências nos últimos dias de 2021 pode se deparar com alguns estabelecimentos fechados ou até funcionado em horário reduzido. Pensando nisso, O Estado Play buscou informações sobre o expediência de alguns setores públicos e privados em Campo Grande. Confira:

Órgãos públicos

O atendimento em órgãos públicos municipais será normal durante o período das festas de fim de ano, sempre respeitando o horário de início e fim do expediente de cada pasta. No caso dos serviços essenciais, como postos de saúde e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), o funcionamento acontece normalmente, inclusive aos fins de semana e nos dias de feriado.

Incluso na lista, o horário de funcionamento da Central de Atendimento do IPTU continua sendo das 8h às 16h, juntamente com a CAC (Central de Atendimento ao Cidadão).

Já nos demais serviços, foi decretado ponto facultativo para os dias 24 e 31 de dezembro. No âmbito estadual, a maioria das secretarias estará funcionando em escala de recesso – ou seja, um grupo trabalha na semana do Natal e outro na de Ano Novo.

Vacinação

Ainda não há a confirmação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande, porém funcionários ligados à pasta revelaram extraoficialmente que a imunização funcionará da seguinte forma: o drive-thru UCDB estará aberto normalmente no dia 24, das 12h às 18h; já para a véspera de Ano Novo, é o drive-thru Albano Franco quem assume os trabalhos – também no mesmo horário.

Ambos os endereços não abrirão as portas nos dias de feriado (25 de dezembro e 1º de janeiro). Os postos de saúde municipais que também realizam o serviço de vacinação não funcionarão em nenhum das semanas estipuladas, somente os drive-thrus.

Mercados

A AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) informa que nos dias 24 e 31 de dezembro de 2021 as empresas do setor supermercadista de Campo Grande poderão abrir suas portas, mas somente até às 20h. Os mesmos estabelecimentos não abrirão nos dias de feriados, isto é, 25 de dezembro de 2021 e 1º de janeiro de 2022.

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) também divulgou que os bancos não terão expediente no dia 31 de dezembro, deixando assim a próxima quinta-feira (30) como último dia útil de atendimento para os clientes.

Nas vésperas do Natal, no dia 24, as agências bancárias abrem para atendimento ao público em horário especial, das 8h às 10h, em Mato Grosso do Sul. Já no dia 31 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento.

Comércio central

Desde o último dia 12, o comércio no Centro de Campo Grande atende até as 22h, isso até hoje (23). A partir de amanhã, véspera de Natal, o atendimento segue aberto até 17h e, para 31 de dezembro, até 16h. Há exceção aos estabelecimentos localizados nos shoppings e lojas localizadas nos hipercenters – que prorrogarão no dia 24 das 9h às 19h e no dia 31 das 9h às 18h. As lojas não abrirão no dia 25 nem no dia 1º de janeiro.

Shoppings

O Shopping Campo Grande terá na véspera de Natal tanto as lojas quanto a praça de alimentação e lazer abertas das 10h às 18h Já no dia 25, das 10h às 22 h (fica facultativo a abertura do comércio). Já o Pátio Central tem até hoje (23) funcionamento das 8h às 22h. Para o dia 24, das 8h às 18h. Nos dias de feriado o shopping estará fechado.

Por sua vez, o Norte Sul Plaza não abrirá nem no dia 25 nem no dia 31. Somente a praça de alimentação estará em pleno funcionamento, das 11h às 21h, e de forma facultativa. Já no dia 24, as lojas voltam a abrir das 9h às 19h. Até hoje (23), portas abertas até às 23h.

Por fim, o Bosque dos Ipês funcionará normalmente hoje (23), das 10h às 23h. Na véspera do Natal, até às 18h, com todas as lojas abertas. Para o dia 25, até às 16h.

Cartórios

Já os Cartórios de Registros e de Notas do Estado Mato Grosso do Sul estarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro em razão dos feriados de Natal e Réveillon. Já nos demais dias, o expediente é normal, das 8h às 17h.

Espaços de lazer

Para quem pensou em reservar um tempinho para visitar o Parque das Nações Indígenas, por exemplo, contará com o espaço aberto para visitação, mas com horários reduzidos durante os feriados de fim de ano. Os portões fecharão mais cedo, às 19h30.

O mesmo vale para a Praça Ary Coelho, Parque Ecológico do Sóter e outros espaços de lazer público na Capital.

Detran

Como nos últimos anos, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estipulou que os horários de funcionamento de suas unidades sejam alterados em todo o Estado durante o período de festividades do Natal e Ano Novo.

O fechamento abrange os dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. No 1º dia do ano de 2022 também estará de portas fechadas. ia 1º de janeiro é feriado. Nos dias 27, 28 e 29 a autarquia funciona normalmente, das 8h às 14h, e retoma o expediente normal no dia 3 de janeiro de 2022.

Judiciário

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul entrou em recesso na última segunda-feira (20), que segue até o dia 9 de janeiro. Os prazos processuais foram suspensos até 20 de janeiro, quando os trabalhos retornam.