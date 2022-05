Suco detox para limpar o organismo

Comum aquela exagerada na alimentação. Uma boa opção para recuperar o equilíbrio corporal após esses exageros são os sucos detox.

Feitos com frutas e alimentos funcionais, ele eliminam as toxinas do organismo, eliminando a retenção de líquidos.

Além de diurético é anti-inflamatório que ajuda no processo de destoxificação.

O ideal se tome ao menos uma vez ao dia, ou até em substituição a uma refeição.

Outra dica é mantenha uma alimentação saudável e beba bastante líquido.