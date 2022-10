Soraya define ambiente político como inóspito após ataques

Soraya Thronicke (União), candidata à presidência no último domingo (2), declarou que o ambiente político é um local inóspito e sofreu duras críticas no local em que esteve presente para votar na Capital.

Após a candidata dar uma entrevista aos repórteres uma eleitora que passava próximo viu a candidata e logo gritou: “Olha a maior traidora do MS aí gente, ganhou a eleição à custas do Bolsonaro”, gritou a mulher que puxou um core de gritos “traidora” e vaias.

Soraya está eleita como senadora e foi eleita na primeira onda bolsonarista em 2018. O Seu mandato irá até 2026. Logo após aos ataques a candidata declarou que saí de cabeça erguida. Os eleitores ficaram revoltados com ela após ela enfrentar o presidente Bolsonaro no debate da rede globo na última sexta-feira (30), quando ele a chamou de traidora e defendeu o seu apoio ao candidato Capitão Contar (PRTB).

Ela alcançou 8.082 mil votos o que representou 0,54%. Ao falar com a imprensa minutos antes do episódio contra sua figura política, ela declarou: ‘O meu marido está bem cansado de tudo isto. Isto aqui é um ambiente inóspito, isto tudo não é brincadeira. Eu vou aceitar o resultado das urnas”, disse Soraya quando questionada se ela concorreria a prefeitura da Capital.

Confira o vídeo:

