Sociedade médica entrega cestas básicas na Capital neste sábado (21), pela manhã, para famílias em situação de vulnerabilidade na Igreja Batista Betesda do Núcleo Habitacional Universitárias, localizada na Rua Ronald de Carvalho, 55.

A ação terá presença do presidente nacional da Sobrice (Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular), Joaquim Maurício da Motta Leal Filho. arrecadadas pela (Sobrice). A entidade é responsável pela doação que faz parte de uma iniciativa realizada nacionalmente desde 2020, com o objetivo de ajudar familiares e comunidades que sofrem as consequências da pandemia de COVID-19.

Em Mato Grosso do Sul, a ação é coordenada pelo médico radiologista intervencionista e membro titular da Sobrice, Thiago Nunes, que ressalta a importância da iniciativa. “A Ação Sobrice Solidária veio com o objetivo de ajudar comunidades em situação de vulnerabilidade, principalmente após as adversidades trazidas pela pandemia de Covid-19. No nosso Estado não é diferente, por isso nos mobilizamos para fazer parte desta rede de solidariedade e amor ao próximo, e o resultado já se mostra melhor do que o esperado”, declara.

nacional

Por todo o País, já foram arrecadadas mais de 22 toneladas de alimentos, passando pelos estados de São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), São Luís (MA) e Belém (PA). Em Mato Grosso do Sul, já são cerca de 100 cestas arrecadadas, com doações da Sobrice, empresas parceiras e sócios.

Interessados em colaborar com a Ação Sobrice Solidária para ampliar o número de famílias atendidas podem fazer suas doações para: Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular – Pix (CNPJ): 23.813.095/0001-68 / Itaú – Agência 7633 – Conta corrente 06210/9.

Sobrice

A Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (Sobrice) é o departamento de Intervenção do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Os membros da entidade são especialistas em Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia, além de profissionais envolvidos com as técnicas intervencionistas percutâneas e endovasculares como nas áreas da neurointervenção, angiologia, cirurgia vascular.