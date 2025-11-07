Shopping Campo Grande realiza simulado de evacuação e combate a incêndio neste sábado (8)

Neste sábado (08), às 8h o Shopping Campo Grande realiza Simulado de Abandono e Combate a Incêndio, com foco na área da Cinemark. A ação ocorre com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e Unimed, com o objetivo de testar os protocolos de emergência, capacitar as equipes operacionais e reforçar o compromisso do Shopping com a segurança e o bem-estar de clientes, funcionários e lojistas.

O exercício simulará uma situação real de emergência, incluindo evacuação de área, atendimento a vítimas e controle de incêndio, promovendo a integração entre os órgãos de resposta e os colaboradores do shopping.