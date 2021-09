Setembro amarelo é o mês de prevenção ao suicídio

O Setembro Amarelo é uma campanha que começou em 2015, para prevenir e debater sobre o suicídio, que é uma das principais causas de morte no mundo. Para ajudar as pessoas que sentem vontade de tirar a própria vida, o Grupo Amor Vida Arthur Hokama (GAV) vem ajudando vários sul-mato-grossenses. O grupo é totalmente formado por voluntários e há 20 anos estão prestando serviços humanitários mediante apoio emocional à pessoa em crise.

O atendimento é feito via telefone ou, em outros casos presencialmente. Durante o atendimento, a pessoa pode conversar com um dos voluntários atendentes, de forma anônima e com garantia de sigilo. A proposta da instituição é não discriminar e nem julgar, pois acredita que o desabafo tem o poder de aliviar o sofrimento e que a dor compartilhada dói menos. Lembrando que o grupo GAV não oferece tratamento ou acompanhamento médico ou psicológico.

Todos os serviços prestados pela entidade são oferecidos gratuitamente para a comunidade. As ligações podem ser realizadas de segunda a domingo, das 7h às 23h, por meio dos telefones: (67) 3383-4112, (67) 99266-6560 (Claro) e (67) 99973-8682 (Vivo).

APOIO

A Frente Parlamentar é outro grupo em prevenção ao suicídio. O grupo foi criado em julho de 2019 com a finalidade de colocar ferramentas e defender o fortalecimento das políticas públicas em defesa da saúde mental. O grupo é coordenado pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB).

O deputado é autor de lei que prevê a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão em Mato Grosso do Sul e da lei que obriga o poder público a colocar em locais de grande circulação, cartazes com o numero 188, do CVV ( Centro de Valorização da Vida).

Se precisar conversar em momento de crise, ligue para um dos números disponíveis no texto. A sua vida vale muito!

(Fernanda Tauana)