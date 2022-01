Semana pode ter “calorão” de 41ºC e tempestade por quase todo o MS

Dois alertas meteorológicos são esperados para marcar a semana do sul-mato-grossense. O primeiro, sobre a onda de calor que vem se “arrastando” há duas semanas, proveniente do Sul do país, e que agora promete esquentar mais municípios do Estado. O outro, sobre o risco potencial de tempestades por quase todo o solo regional, só ficando de fora uma “pontinha” norte do mapa.

As temperaturas poderão chegar a 41ºC em dez cidades de MS, entre elas Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Paranhos e Sete Quedas – todos localizadas ao sul do Estado. Segundo o Inmet, a onda de calor é esperada para durar cinco dias. Inclusive, Eldorado promete ser a campeã em termos de “calorão”.

Já para todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o instituto alerta pancadas isoladas de chuva, porém com intensidade de temporal. O aguaceiro poderá chegar a 50 mm por dia, além de ser acompanhado de ventos intensos, entre 40 a 60 km/h. Também é esperado queda de granizo, como foi testemunhado na semana passada.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e árvores, além de alagamentos.