Seleção para vagas na UEMS termina amanhã – Oportunidade para ingressar no ensino superior em diversos cursos de graduação presencial com formação em licenciatura, bacharelado ou tecnológico. A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), está ofertando 495 vagas em 12 unidades físicas. As inscrições seguem até amanhã via e-mail.

Para o ingresso do portador de diploma é necessário que a pessoa já possua uma formação e queira cursar um novo curso e obter um novo diploma de graduação. As vagas são exclusivas para o ano letivo de 2021.

Confira as vagas:

Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados para as Secretarias Acadêmicas dos respectivos cursos, via e-mail (Anexo II do edital) no período de 20 a 27/07, com a seguinte documentação:

Requerimento para Ingresso como Portador de Diploma, devidamente preenchido, Anexo III.

Cópia do Diploma de curso superior de graduação, devidamente registrado.

Cópia do Histórico escolar do curso de graduação, contendo: carga horária e notas das disciplinas cursadas com aprovação; Ato de Reconhecimento do curso e ENADE.

Cópia da Tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar no histórico escolar.

Cópia dos Programas das disciplinas cursadas com aprovação, emitido pela Instituição de origem, caso for requerer aproveitamento de estudos.

Para mais informações entre em contato com a Coordenadoria do Curso de Graduação, no endereço de e-mail constante do Anexo II, ou com Setor de Graduação ([email protected] ) ou ainda com a Diretoria de Registro Acadêmico ([email protected] ).

Anexos:

