Seleção brasileira feminina perde para Suécia e preocupa para a Copa América

A seleção brasileira feminina perdeu para a Suécia, por 3 a 1, na Friends Arena, em Estocolmo. A partida foi a última antes da Copa América e o rendimento preocupou os torcedores da amarelinha. O time volta da Europa com duas derrotas nos jogos de preparação para a competição sul-americana.

Fim de jogo. 🇧🇷 1×3 🇸🇪 No duelo contra a Suécia pelos jogos preparatórios de junho, vitória das donas da casa. O gol do Brasil foi marcado pela Debinha. O próximo jogo da #SeleçãoFeminina vai ser contra a Argentina, no dia 09/07, pela Copa América. 📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/95nKLgjHSv — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 28, 2022

Como foi a partida?

A primeira etapa da seleção brasileira foi boa. Com forte intensidade o time apostou na velocidade e teve boas oportunidades, como no cruzamento fechado de Tamires que acertou a trave e o chute de Adriana que a goleira Lindahl quase aceitou. Na defesa, as zagueiras proporcionaram um jogo seguro. Entretanto, a situação desandou.

No segundo tempo Debinha abriu o placar para o Brasil, logo aos quatro minutos. Após esse gol, a seleção recuou e chamou a Suécia para cima.

Aos 19, em seu primeiro lance após entrar na partida, Kaneryd passou por Rafaelle e chutou cruzado, sem chance para Lorena. Apenas dois minutos depois, Hurtig recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou sem marcação para virar a partida. O Brasil parecia ter sofrido um apagão após o gol de Debinha.

Após os dois gols das suecas, a seleção continuou recuada, talvez pelo choque de terem tomado a virada em tão pouco tempo. O fato é que, a partir de então, só a Suécia jogou. Elas ainda ampliaram o placar aos 43, com um bonito gol de Blackstenius, encobrindo Lorena com uma cavadinha. Vitória diante de 33.218 torcedores, maior púbilco para jogos da seleção feminina da Suécia em casa.

Copa América

Os próximos compromissos das meninas do Brasil é na Copa América. O Brasil viajará dia 5 de julho para Armenia, na Colômbia, e vai estrear dia 9, contra a Argentina, pelo Grupo B. Uruguai, Venezuela e Peru completam a chave.

Além de buscar o oitavo título, o Brasil disputa a Copa América de olho nas vagas para a Copa do Mundo de 2023 e para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. As três primeiras colocadas na competição sul-americana estarão classificadas para o Mundial da Austrália/Nova Zelândia, e as duas melhores da Copa América irão às Olimpíadas.

