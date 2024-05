Secretaria da Juventude realiza seletiva para estágio e vagas de emprego

Na próxima quinta-feira (23), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude realiza a seletiva para vagas de estágio e emprego, das 13h30 às 17h, na sede as Sejuv. As vagas são para call center, auxiliar em saúde, celetista, vendedor e estoquista. Os interessados devem se inscrever pelo link https://sejuvcg-sejuv-acao-empregabilidade.site.builderall.net/.

O estágio remunerado para vaga de call center e auxiliar em saúde é voltado para quem tem acima de 16 anos e está cursando o Ensino Médio. A bolsa é de R$ 600 mais benefícios. Para a vaga celetista, promotor de vendas, o salário é de R$ 1.500, mais benefícios. Também serão ofertadas as vagas para vendedor e estoquista.

Brendha Rodrigues, começou a trabalhar no seu primeiro emprego formal, após participar de uma seletiva na Secretaria.

“Fui atrás de um curso, vi que a Sejuv tinha aulas gratuitas e comecei a fazer, foi uma experiência bem legal, uma semana de curso na parte da tarde, aprendendo várias coisas diferentes. O curso de Vendas abre muitas portas para o futuro, fica mais fácil conseguir um emprego”, disse a estudante.

Serviço:

Seletiva para estágio e vagas de emprego

Data: 23/05

Horário: 13h30 às 17h

Local: Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3º andar. Mais informações 3314-3577

Com Informações Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram