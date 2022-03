São Paulo inicia vacinação contra gripe para pessoas idosas

No domingo (27), foi iniciada a campanha de vacinação contra gripe na cidade de São Paulo e foram vacinadas as pessoas acima de 80 anos. Cerca de 930 idosos já foram vacinados, e o estimado desse público alvo é de 250 mil. O calendário da Secretária Municipal de Saúde previa o início da campanha para o dia 4 de abril, mas foi antecipada e deve seguir até o dia 3 de junho na capital e a previsão é que a partir do dia 4 comecem a ser vacinados os profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos.

Já a campanha nacional de vacinação começara dia 4 de abril em todo o país, sendo distribuídas 80 milhões de doses e ocorrerá em duas etapas: a primeira entre os dias 04/04 e 02/05 para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, e a segunda entre os dias 03/05 e 03/06 para gestantes/puérperas, professores, povos indígenas, comorbidades, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, funcionários de sistema prisional, trabalhadores portuários, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O Dia D de vacinação será realizado no dia 30 de abril, para que toda a população compareça aos postos.

A vacina contra o vírus influenza é trivalente e produzida pelo Instituto Butantan, e será eficaz contra as cepas: H1N1, tipo B e H3N2.