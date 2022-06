São Paulo enfrenta Universidad Católica; Veja escalação

O São Paulo enfrenta hoje a Universidad Católica, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O elenco já se encontra no Chile, onde ocorrerá a partida. O jogo está marcado para às 21h30.

Hoje tem São Paulo! É #DiaDeTricolor! ⚽ Universidad Católica (CHI) x São Paulo

🏟 San Carlos de Apoquindo

⏰ 21h30

🏆 @sudamericanabr 📺 Conmebol TV

🎙️ SPFCtv [https://t.co/CJlTQzIPDz]#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/3rlk9RmWP3 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 30, 2022

O tricolor chega questionado devido aos últimos resultados, mas da mesma forma, sonha com um título mais que possível nessa temporada.

O São Paulo avançou para o mata-mata ao terminar em primeiro no grupo que tinha Ayacucho-PER, Jorge Wilstermann-BOL e Everton-CHI. Já a Universidad Católica fará sua estreia na Copa Sul-Americana. A equipe foi para a competição depois de terminar em terceiro no grupo do Flamengo na Copa Libertadores.

O time chega desfalcado para esse confronto. Rogério Ceni, não terá nenhum reforço dos jogadores que estão em recuperação de lesões. O principal desfalque é Arboleda, que teve uma grave lesão no último jogo e deve ficar fora dos gramados por um bom tempo.

Nikão e Talles Costa, com problemas no tornozelo, correram no gramado junto do lateral Moreira, que foi cortado da seleção sub-18 de Portugal por causa de uma amigdalite.

A nova contratação, Marcos Guilherme, não poderá estrear agora, apenas depois da abertura da janela de transferências, em julho.

Provável escalação

De acordo com as últimas partidas e os treinos comandados por Ceni, uma provável escalação tem: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Calleri.

